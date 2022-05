Si en Europe le groupe Stellantis s’est positionné comme le numéro 1 du marché automobile au premier trimestre 2021, c’est Toyota qui est resté maître en la matière au niveau mondial. Après un sacre pour les années 2020 et 2019, le groupe automobile japonais a conservé sa place de plus gros vendeur de véhicules neufs dans le monde sur les trois premiers mois.

Toyota reste le roi de la vente

Ce roi de la vente a en effet immatriculé 2,7 millions d’unités au total et signé une croissance de 16,9 % par rapport à la même période en 2020. Les ventes hors Japon ont représenté 2 056 733 modèles. Sur le seul mois de mars, le constructeur a livré 1,08 million de voitures, soit une hausse de 39,2 %. Plus précisément, la marque Toyota a commercialisé 2,46 millions de véhicules entre janvier et mars (+ 19,1 %), alors que Daihatsu et Hino ont écoulé respectivement 208 787 (– 1,9 %) et 39 359 unités (+ 0,8 %).

270 000 voitures de plus que Volkswagen

Le groupe Toyota a ainsi devancé son concurrent de toujours, Volkswagen, d’environ 270 000 unités. Deuxième plus gros vendeur automobile dans le monde, le groupe allemand a écoulé 2,43 millions d’unités au premier trimestre 2021, soit une hausse de 21,2 % sur un an. Ce sont 955 500 modèles enregistrés sur le mois de mars (+ 53,4 %). Par marque, VW a compté 1,36 million de voitures vendues entre janvier et mars (+ 24,6 %), quand Audi a mis à la route 462 800 modèles dans le monde (+ 31 %) et Porsche, 72 000 exemplaires (+ 35,5 %).