« La première moitié de l’année a été pour nous très animée, avec pas moins de quatre lancements échelonnés sur la période. Malgré un marché européen en recul, les ventes de Toyota et de Lexus ont progressé grâce à la forte demande de nos modèles hybrides. Nous nous attendions à une augmentation des ventes et de la part de marché cette année, mais la demande surpasse nos espérances. Comme ces performances se poursuivront au second semestre, nous devrions dépasser cette année notre objectif total de 1 065 000 véhicules des deux marques, les carnets de commandes d’hybrides étant bien remplis », a prévenu Matt Harrison, vice-président exécutif de Toyota Motor Europe.



La filiale européenne du constructeur japonais a en effet signé de belles performances de janvier à juin 2019 avec la vente de 578 400 véhicules sur le continent, soit une hausse de 3,3%. Sa part de marché s’est quant à elle élevée à 5,3% (+0,4%).

Fort de ses choix en matière de véhicules électriques et hybrides (lire aussi Après le diesel, Toyota arrête aussi l'essence), Toyota a symbolisé justement cette tendance par la progression de ces modèles dits "propres" au premier semestre : 303 400 VHE, soit une augmentation de 18%. Et leur part dans les ventes totales du constructeur s’est établie à 52% ! A peine lancés, ce sont la nouvelle Corolla et le nouveau Rav 4 qui ont particulièrement été plébiscités par la clientèle avec respectivement 83% des ventes et 72% de Toyota (92% pour le crossover Lexus UX).



>> Lire aussi Didier Gambart promu au sein de Toyota Europe

Détail des chiffres du 1er semestre 2019 par marque :

Toyota

Ventes totales de véhicules : 538 000 (+3,2% par rapport à 2018)

Modèles les plus vendus : familles Yaris (131 000) ; Toyota C-HR (79 000) ; RAV4 (72 800)

Plus fortes progressions : Mirai (+65 %) ; famille Camry (+32 %) ; RAV4 (+25 %)

Meilleures ventes d’hybrides : Toyota C-HR Hybride (70 300) ; Yaris Hybride (66 400) ; Corolla 5 portes et Touring Sports (57 700)

Ventes totales d’hybrides : 275 300 (+18% par rapport à 2018)

Part des modèles hybrides : Europe de l'Ouest : 60 % - Europe de l’Est : 24 % - Ensemble : 51 %



Lexus