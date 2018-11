Classement général 2018

Rang Marques Note 2018 Note 2017 1 Toyota 6,06 6,56 2 Mini 6,03 6,86 3 Volvo 5,98 7,29 4 Mercedes 5,87 6,12 5 BMW 5,84 6,82 6 Smart 5,76 5,2 7 Peugeot 5,41 5,85 8 Kia 5,27 5,86 9 Seat 5,27 5,71 10 Suzuki 5,18 6,45 11 Renault 5,17 6,03 12 Ford 5 5,38 13 Skoda 4,93 6,08 14 Dacia 4,88 6 15 Volkswagen 4,85 5,23 16 Nissan 4,77 5,2 17 Mazda 4,75 5,83 18 Fiat 4,46 5,57 19 Honda 4,42 5,51 20 Audi 4,37 5,53 21 Jeep 4,29 5,57 22 Alfa Romeo 4,23 5,15 23 Citroën 4,22 4,79 24 Opel 4,17 5,29 25 Hyundai 4,04 5,27 26 Mitsubishi 3,99 4,92 27 Land Rover 3,81 4,96

Classement 2018 par catégorie

Les concessionnaires sont de plus en plus exigeants à l’égard des constructeurs. C’est l’un des grands enseignements qui ressort de la 23édition de l’enquête de la Cote d’amour des constructeurs, proposée par le CNPA avec le concours de la société Leads Machine.Ce sont 712 responsables de concessions qui ont été interrogés en ligne et par téléphone sur la période du 15 mai au 15 septembre 2018. Au total, 27 marques ont été passées au crible selon 29 critères, qui ont été répartis dans six catégories : vente VN, activité de réparateur agréé, vente de pièces de rechange, vente VO, portage financier des stocks par le constructeur et le marketing et la publicité. Cette dernière catégorie apparaît pour la première fois cette année.La note moyenne attribuée par les concessionnaires aux marques automobiles s’élèveQuinze marques ont obtenu une note inférieure à cinq. Un recul important, qui détonne dans un contexte plutôt favorable au commerce automobile, et qui témoigne certainement de relations déséquilibrées, sinon tendues avec le constructeur, mais aussi d’un manque de visibilité résultant des nombreux changements réglementaires et des mutations environnementales.Avec une note moyenne de 6,06 cette année,des marques. Le constructeur nippon pointait au pied du podium l’an passé. Un podium sur lequel on retrouve deux habitués : Mini (6,03) et Volvo (5,98). Deuxième en 2017, BMW est relégué à la cinquième place cette année (5,84).1. Toyota (6,06)2. Peugeot (5,41)3. Kia (5,27)Deuxième l’an passé de ce classement, Renault est évincé du podium (4). Peugeot fait le chemin inverse.1. Mini2. Volvo3. Mercedes-BenzVolvo perd sa première place au dépend de Mini. Mercedes-Benz monte sur le podium.1. Smart2. Seat3. SuzukiSmart réalise un bond notable sachant que la marque se positionnait à la 8e place de ce même classement en 2017. Skoda (4e) et Dacia (5e) sortent du podium au bénéfice de Seat et Suzuki.1. Mini (6,7)2. BMW (6,46)3. Toyota (6,46)