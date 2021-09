Alors qu'il avait donné sa démission en mars 2021, pour être rapidement remplacé par Matthew Harrison, Johan van Zyl, qui a longtemps dirigé les activités de Toyota Motor Europe, est décédé vendredi 27 juillet 2021 à l'âge de 63 ans dans un hôpital d'Afrique-du-Sud « des suites de complications liées à l'infection de la Covid-19 ». Il avait contracté le virus au début du mois de juillet. C'est le groupe automobile japonais qui a annoncé « avec une grande tristesse » cette terrible nouvelle, mettant en avant « l'humour, le calme et l'empathie » de l'homme qui avait rejoint Toyota il y a presque trente ans.

Patron de Toyota Europe depuis 2015

Né en juin 1958 en Afrique-du-Sud, Johan van Zyl avait cédé la direction opérationnelle et la présidence de Toyota Europe le 1er avril 2021 et était retourné vivre dans son pays d'origine, où il conservait la présidence de Toyota South Africa Motors, la filiale sud-africaine du constructeur.



Diplômé d'un doctorat en économie, Johan van Zyl avait commencé sa carrière chez Toyota en 1993 en occupant le poste de directeur des ventes et du réseau de concessionnaires pour Toyota South Africa, avant de prendre la présidence et la direction de cette filiale en 2003. À partir d'avril 2013, il dirigea l'ensemble des activités africaines du constructeur, avant de devenir en 2015 président et directeur de Toyota Motor Europe. Son son ère, il réussit notamment le retour de la fameuse Corolla, qui avait vu le jour dans les années 1960.

« Nous avons perdu un leader inspirant et un être humain exceptionnel. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de collaborer avec Johan, il restera un grand mentor qui avait une anecdote à partager sur n'importe quel sujet et qui se souciait réellement des gens. Nos pensées et prières vont à son épouse, à ses filles et à ses petits-enfants » a ajouté Matt Harrison, son successeur à la tête de Toyota Europe.