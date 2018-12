Le constructeur japonais a annoncé un remaniement important dans ses filiales européennes et à son siège social. Il sera effectif dès le début d’année 2018.



Toyota Motor Europe (TME) accueillera donc un nouveau vice-président exécutif des ventes, Matthew Harrisson. Il est jusqu’au 31 décembre 2018, l’actuel vice-président des ventes et du marketing de TME. Arrivé au terme de sa mission, c’est Hiroaki Nanahara qui sera remplacé dans ses fonctions. Matthew Harrisson a intégré Toyota Grande-Bretagne en 2003 en tant que responsable marketing.



La filiale espagnole (TES) verra également son organigramme changer. Agustin Martin, qui cumulait trois titres, se concentrera davantage sur deux d’entre eux : président de Toyota Connected Europe et vice-président de Toyota Mobility & Connected Car Function à TME. Miguel Carsi le remplacera donc au poste de président de TES SA. Ce dernier laisse ainsi sa place de directeur général des ventes de TME.



Concernant les sites de productions européens, Toshihiko Kudo reprendra la présidence de Toyota Motor Manufacturing en Turquie. Il en était le vice-président jusqu’à présent et succèdera à Hiroshi Kato.