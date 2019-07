En signant des résultats plus que satisfaisants sur circuit fermé, Toyota Motor Europe a décidé de transposer ses essais de conduite autonome sur voie publique. Et c’est le centre-ville très animé de Bruxelles, en Belgique, qui sera le terrain de jeu de la Lexus LS, une voiture de série normale, équipée d’un ensemble de capteurs montés sur le toit, dont un système de télédétection laser Lidar, des radars, des caméras et un dispositif de géolocalisation ultra-précis.



Après des mois de préparation (validation du système de conduite autonome, formation, analyse de l’itinéraire et dialogue avec les autorités compétentes), le véhicule autonome roulera dans les rues de la capitale belge et répétera le même trajet en boucle au cours des treize mois à venir. Un conducteur dit « de secours » sera à bord pour prendre la main sur le pilotage en cas d’incident et sera accompagné d’un opérateur capable de superviser le système à distance.

Recueillir des données

« Au sein du groupe international Toyota, le centre de R&D bruxellois de TME est le pôle d’excellence régional en matière de vision artificielle : ce qui permet aux ordinateurs de “voir” et “comprendre” leur environnement. L’objectif ultime de Toyota est zéro victime de la route, celui de ces essais est d’étudier les comportements divers et complexes des humains et leur impact sur les besoins des systèmes de conduite autonome. Il est donc essentiel de comprendre les comportements, face à la complexité et à la population très diverse d’une grande ville comme Bruxelles, la capitale européenne où cohabitent plus de 184 nationalités. Après le succès des essais menés sur routes ouvertes au Japon et aux États-Unis, nous ajoutons maintenant le contexte européen au système d’apprentissage de la voiture », a commenté Gerald Killmann, vice-président recherche & développement de TME.

Ce programme de démonstration s’inscrit dans plusieurs projets auxquels participe Toyota Motor Europe. Il y a notamment le L3Pilot, à dimension européenne (34 autres partenaires équipementiers, constructeurs et organismes de recherche y participent) pour lequel le véhicule autonome testé à Bruxelles servira à recueillir de multiples données liées au comportement humain sur ces systèmes de conduite autonome et à la sécurité de fonctionnement dans un milieu urbain complexe.