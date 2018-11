Diplômé d’Audencia Nantes,a rejoint le groupe Toyota en 2006, comme directeur des opérations de Toyota Financial Services France. De 2013 à 2017, il a occupé le poste de directeur des ventes et du réseau au sein de Toyota France. Il était directeur général adjoint en charge des opérations Toyota Financial Services depuis mai 2017.Nommé directeur général à partir du premier novembre, il succède àqui devient "senior vice-president global sales planning" pour Toyota Financial Services Corporation, basé au Japon, à Nagoya. René Laz est arrivé au sein du groupe Toyota en 1997 pour créer Toyota Financial Services France. En 2007, il avait rejoint la Chine pour développer la filiale TFS China, puis Bruxelles, en 2012, comme vice-président Ventes et Marketing Europe.