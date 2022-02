Trois distributeurs français distingués

Rey SAS, installé à Saint-Memmie (51)

Dartus Automobile (groupe Dartus), présent à Auch (32), Agen et Villeneuve-sur-Lot (47)

STA 78 (groupe Bernier), installé à La Verrières (78)

Chaque année, Toyota Motor Europe distingue ses meilleurs distributeurs disséminés sur le Vieux continent, qui proposent « un service client exceptionnel », avec son prix Ichiban, une expression japonaise signifiant « Numéro un ». En 2021, 44 revendeurs Toyota surles 2 500 situés dans 32 pays d’Europe ont été récompensés.Pour Didier Gambart, vice-président en charge des ventes, du marketing et de l’expérience client, ces concessionnaires sont distingués « pour leurs efforts fantastiques », puisqu’ils ont suIls ont également démontré « leur engagement envers la société » dans le contexte du Covid-19, en ayant su s’adapter et innover.À LIRE. Frank Marotte : « Toyota et Lexus ont tiré leur épingle du jeu » Alors que la cérémonieen la présence des44 meilleurs revendeurs Toyota, le P-DG de la filiale européenne, Matt Harrison, aura l’occasion de saluer « leur rôle crucial » dans le business de la distribution de la marque.Parmi les lauréats, les trois distributeurs français distingués sont :