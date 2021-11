Toyota récompense chaque année du trophée Ichiban ses concessionnaires pour leur excellence en matière de satisfaction client. En 2020, 45 distributeurs ont été primés pour leur « approche et leur engagement uniques tournés vers le client » sur les 2 500 distributeurs de la marque en Europe. A noter qu'en raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie de remise des prix s’est déroulée de façon virtuelle.

« Le facteur humain dans la façon dont nos distributeurs interagissent avec les clients sera impossible à reproduire et à copier par d'autres et apportera des expériences mémorables à nos acheteurs », commente Didier Gambart, vice-président des ventes, du marketing et de l'expérience client de Toyota.

Les groupes Rey, GCA et Bernier à l’honneur

Au total, 45 concessionnaires de 33 pays différents se sont vus décerner le prix, avec trois lauréats dans les principaux marchés que sont l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Russie.

Toyota Châlons-en-Champagne (51) du groupe Rey

Toyota Alençon (61) ; groupe GCA (Gaist)

Toyota Sta 78, groupe Bernier

