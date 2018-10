Selon les prévisions d’Arnaud Martinet, responsable du département ventes sociétés & véhicules d'occasions de Toyota, les 263 points de vente qui composent le réseau devraient commercialiser 92 700 VO en 2018. Un volume en hausse de 9,4% par rapport à l’exercice 2017. Le constructeur table sur un total d’environ. Seuls 5 à 6% des VO vendus dans le cadre des labels affichent entre 5 et 10 ans.En France, une concession Toyota commercialise en moyenne 600 VO par an (contre 700 VN en moyenne).Sa contribution à la rentabilité d’un point de vente se situe dans une fourchette large de 10% à 20%. Actuellement, la rotation moyenne du réseau affiche 56 jours. Elle se révèle toutefois plus rapide pour les véhicules hybrides. Le constructeur nippon, qui a décliné en juin son Pack Relax (LOA) au business VO, indique que« Nous constatons une vraie montée en puissance de ce mode de financement sur les VO », note Arnaud Martinet. En 2018,Présenté aux distributeurs en juin dernier, le premier label occasion dédié aux véhicules utilitaires (le Proace et le pick-up Hilux) est déployé au sein du réseau depuis le mois de septembre 2018. A ce jour,. L’ensemble du réseau devrait y adhérer à terme.