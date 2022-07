Epargné jusqu’alors par la pénurie de puces qui paralyse l’industrie automobile mondiale en lien avec la crise du Covid-19, Toyota se voit dans l’obligation de changer ses plans. Selon le quotidien Nikkei, relayé par l'AFP, le groupe automobile s'apprêterait à réduire sa production pour le mois de septembre 2021 de 40 % comparé à ses prévisions. En juillet, il avait annoncé tabler sur la production de quelque 900 000 véhicules, mais les objectifs ont été revus à la baisse et devraient tourner autour de 500 000 unités, selon le journal économique japonais.

Des lignes de production à l'arrêt

Ce dernier rapporte également que Toyota va donc suspendre temporairement les lignes de production dans plusieurs de ses usines au Japon dès début septembre, et à réduire sa production en Amérique du Nord, en Chine et en Europe. Contacté par l'AFP, Toyota n'a pas commenté l'information.



Le constructeur a su plutôt bien gérer jusqu'ici la crise sanitaire et la pénurie de puces, grâce notamment à sa profonde connaissance de ses chaînes d'approvisionnement. Des résultats en très forte augmentation sur un an pour son premier trimestre en témoignent, mais il n'a pas relevé ses prévisions annuelles pour autant. « La situation est toujours imprévisible en raison de l'expansion du Covid-19 dans les pays émergents, la pénurie de semi-conducteurs et la flambée des prix des matières premières », avait alors prévenu le groupe.



