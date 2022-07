« Un nouveau véhicule utilitaire fait son apparition dans la gamme » a lancé Frank Marotte, président de Toyota en France, à l’occasion d’un point presse organisé le 5 juillet 2022. Et d’ajouter : « En tant que partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous voulions explorer de nouveaux champs au-delà de l’automobile et démontrer tout notre savoir-faire, notre culture d’entreprise et nos convictions. C’est pour cela que nous nous engageons sur un nouveau marché porteur, qui est la mobilité douce. Il s’agit d’un complément de produits dédié à nos clients professionnels dans le cadre de la LOM. » Le constructeur vient en effet d'entamer une collaboration avec Douze Cycles pour vendre des vélos-cargos électriques en France. L'entreprise dijonnaise est spécialisée dans la conception et la production de ces produits biporteurs ou longtail depuis 2012.

Des vélos-cargos électriques chez Toyota en 2023

Le fabricant est doté d’un catalogue de quatre produits (V1,V2, G4 et LT1) et compte 25 collaborateurs répartis sur deux sites, dont une usine. Un nouveau bâtiment industriel, subventionné en partie par l’Ademe, doit voir le jour prochainement. Son activité sera largement dédiée au partenariat avec Toyota. Notons que les moteurs sont fabriqués par Yamaha en France et que 60 % des composants sont français, ce qui permet de prétendre au label made in France, comme pour les véhicules Yaris et Yaris Cross. Les prix démarrent à 5 000 € et peuvent atteindre 6 500 € avec personnalisation. L'autonomie annoncée des vélos varie entre 50 et 100 km.



Frank Marotte n’a pas pu tout dévoiler concernant cette diversification, mais la relation contractuelle prévoit un lancement commercial à compter de 2023 et 5 500 vélos-cargos électriques en trois ans. Le partenariat pourrait être reconduit si le succès est au rendez-vous. De plus, ce modèle français pourrait être repris sur d’autres marchés européens du constructeur par la suite. Mais, pour l’heure, rien n’est encore figé car des négociations sont en cours entre les deux acteurs : les deux-roues seront-ils badgés Toyota ? combien de modèles composeront la gamme ? seront-ils garantis 3 ans ? pour quels prix ?… Tous les éléments concernant la tarification et le leasing, le marketing, la gamme, la politique commerciale sont également à définir. Mais le président de Toyota France a certifié que les vélos-cargos seraient distribués dans 100 % du réseau de la marque français et que les 270 concessions Toyota prendraient en charge la distribution de ces engins électriques, l’après-vente, ainsi que les services d'assurance et de financement. Enfin, un programme de formation vente et après-vente est prévu pour sensibiliser et former les collaborateurs à la distribution de ces nouveaux produits de mobilité alternative.



