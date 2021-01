L’argus. Qu’est-ce que Kinto pour Toyota ?

Frank Marotte, président-directeur général de Toyota France, et David Schotkosky, directeur général de Toyota Financial Services France.

La marque Kinto s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale de Toyota. Notre but aujourd'hui est d’être plus qu’un constructeur automobile, mais bien une entreprise qui fournit de la mobilité à ses clients. Il s’agit d’une marque ombrelle du groupe pour réunir tous les services dédiés à la mobilité comme l’auto-partage, la location, des formules par abonnement ou à la demande. Dans cette initiative mondiale, l’Europe est pionnière en termes de déploiement des services avec pour pays pilotes la France, l’Espagne et l’Italie. L'objectif est de disposer de notre propre structure de mobilité. Notre premier produit, Kinto One*, a été lancé en octobre 2019. C'est une offre de location longue durée avec services à la fois digitale et réservée aux véhicules propres.

Aviez-vous déjà une offre similaire ?

Nous avions déjà des produits de LLD au sein de Toyota sous l’appellation Toyota Lease, dont une partie était travaillée en marque blanche avec ALD. Nous avons donc transféré dans cette première année d’activité nos anciens produits sous l’appellation Kinto, et ce, sans reprise de parc. Nous sommes donc allés chercher de nouveaux clients.

Quels sont les premiers résultats ?

Malgré toutes les difficultés liées à la crise, nous avons signé une première année très correcte et nous terminons l'exercice avec 6 000 nouveaux contrats en parc. Notre ambition est de faire la moitié des ventes auprès des loueurs longue durée par le biais de Kinto. Nous ne sommes pas en train de mettre dehors les loueurs comme Arval, ALD ou autres acteurs, mais nous apportons actuellement un volume complémentaire. Nous avons quasi atteint l’objectif sur la LLD avec près de 45 % de dossiers traités via Kinto.



À LIRE. Frank Marotte (Toyota): « Devenir la plus grande société de mobilité ».

Quels sont les objectifs pour 2021 ?

Sous réserve d’un marché de ventes aux sociétés de nouveau bousculé, nous souhaitons aller chercher, en plus de ce que réaliseront les loueurs, 9 000 contrats Toyota et 1 500 contrats Lexus supplémentaires avec la marque Kinto. Nous voulons vraiment entrer dans une optique de croissance sur ce canal, d’autant que c’est sur ce dernier que la marge de progression est la plus forte chez Toyota. Il y a de la place pour tout le monde.

Comment va s’intégrer Kinto dans le portefeuille d’activités du réseau ?

Dans un premier temps, nos 270 concessions Toyota et 40 sites Lexus adhèrent à ce service et suivent notre stratégie. À terme, ce sont les concessionnaires qui récupéreront les véhicules d’occasion. Ils ont bien compris l’intérêt de faire partie de la chaîne de valeur Toyota pour garder le client aussi bien au niveau de l’après-vente que des renouvellements de contrats dans notre univers de marque. Ils étaient déjà prescripteurs de nos anciens produits, et tout cela s’inscrit dans leur mode de distribution aux sociétés. J'ajoute que l’outil de cotation est complètement intégré dans le processus de vente. Cela permet à un nombre très important de vendeurs, et pas seulement spécialisés, de pouvoir faire des propositions. Ils ont été formés et continuent de l’être à travers des outils digitaux. Ces formations sont primordiales, ne serait-ce que pour la partie communication. Ils sont nos premiers relais dans la présentation de l’offre Kinto et, de facto, dans l'atteinte de nos objectifs.

Qu’est-ce qui change entre vos anciens produits et ceux de Kinto ?

Tout est regroupé sous l’appellation Kinto, et nous en récolterons les fruits dans quelques années quand nous disposerons d’une plus grande notoriété. L’arrivée de cette nouvelle marque a permis le changement et le perfectionnement des logiciels. Nous avons réintégré le service pour une complète maîtrise de la chaîne, depuis l'étude du dossier, la mise en production, la gestion de flotte ou les renégociations de contrats, par exemple, jusqu’à l’activité de remarketing des véhicules. Nous souhaitons garder tout ce potentiel au sein de Toyota. Et si nous avons décidé de quitter le système de marque blanche, c'est notamment pour pouvoir assurer 100 % de retours dans le réseau Toyota, que ce soit de l’après-vente, du véhicule d’occasion, etc.

Quel est l'intérêt pour les concessionnaires de pousser Kinto ?

La vente rentre dans leur rémunération, ils touchent une commission. Ils savent également que la clientèle sera fidèle à l’après-vente. Ainsi, ils pourront être rémunérés sur cette activité, comme à terme en récupérant le véhicule d’occasion. Ils feront donc aussi de la marge sur le VO, etc. Financièrement, ils sont intéressés, et pour 2021 cela fait partie de la politique commerciale de Toyota que d’être « incentivé » d’un point de vue bonus pour pousser l’offre Kinto.

En termes de rentabilité, comment ce service se situe-t-il ?

Kinto est un contributeur intéressant. Nous savons que les ventes aux sociétés rapportent moins que les ventes aux particuliers, ce n’est pas un secret. Mais le fait de pouvoir proposer du service additionnel renforce la contribution financière. Ainsi, la marge peut devenir supérieure sur toute la durée du contrat, y compris à la revente du véhicule d’occasion.

Comment envisagez-vous le remarketing, en appui de cette offre Kinto ?

Notre parc a commencé à se construire début 2020, nous aurons donc les premiers retours au second semestre 2021. Mais, contrairement aux loueurs, notre objectif est de remarketer 100 % de nos véhicules dans le réseau Toyota. Les véhicules seront donc restitués dans le réseau : une proposition de reprise du véhicule est faite au concessionnaire-vendeur. S’il n’est pas preneur, nous élargissons la proposition aux concessionnaires voisins, puis au réseau entier.

Le remarketing est un sujet de plus en plus prisé par les groupes et les constructeurs comme Emil Frey et Renault, qui annoncent plusieurs projets d’usine par exemple. Est-ce là aussi un axe stratégique chez Toyota ?

Oui, il y a bien une stratégie autour du sujet du remarketing, et Kinto s’intègre complètement dedans au même titre que notre offre Start confort pour les particuliers. Notre priorité est de garder la main sur le client à la fin de son contrat de trois ans, mais aussi sur le véhicule neuf que nous allons louer pendant ces trois ans, car nous souhaitons le remarketer en location. Cela doit nous permettre de récupérer à nouveau le véhicule et de le revendre une troisième fois. La location VO est en train de se développer, même si cela représente aujourd’hui entre 15 et 20 % du marché. Notre ambition est de faire grimper les performances de vente de LOA VO sensiblement au niveau de celles du VN, à savoir entre 30 et 45 % de pénétration du marché.



À LIRE. Renault convertit l'usine de Flins à l'économie circulaire.

L’activité du véhicule d’occasion va donc se déployer chez Toyota ?

Nous allons travailler de manière beaucoup plus ambitieuse que précédemment. Nous avons très longtemps été un constructeur qui commercialisait des véhicules neufs avec un niveau de reprise qui nous a amenés à avoir des VO naturellement. Nous opérions aussi avec des acteurs extérieurs, ce qui limitait le niveau de sourcing, donc nos ambitions et notre politique VO. Nous voulons vraiment sortir de ce schéma avec Kinto, qui va nous aider à internaliser ce sourcing car nous allons reprendre une large partie des véhicules issus de la LLD. Un levier puissant en termes de ventes potentielles va s’ouvrir à nous. Nous allons essayer de diversifier cet approvisionnement en investissant des territoires que nous n’avions pas forcément dans le radar auparavant pour augmenter notre puissance de frappe. Nous sommes également en train de développer de nouveaux outils pour nous donner les capacités de ressortir ces voitures et de commercialiser des volumes beaucoup plus importants.



* Kinto One est une offre de location longue durée de nouvelle génération à destination des professionnels.