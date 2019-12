Toyota Motor Corporation (TMC) voudrait-il battre un nouveau record ? Le groupe automobile japonais s’y affaire fortement puisqu’il vient de dévoiler son plan de ventes et de production mondial pour l’année 2020, concernant l'ensemble de ses marques Toyota et Lexus, ainsi que ses filiales Daihatsu (petites voitures) et Hino (poids-lourds). Le constructeur prévoit de vendre au total 10,77 millions de véhicules dans le monde sur l’année 2020, ce qui représente 50 000 unités de plus qu’en 2019 (les estimations avancées porteraient sur 10,72 millions de ventes à fin décembre).

La production mondiale de la marque Toyota portée à +1%

En détail, le géant japonais s’attend à une légère baisse sur son territoire mais compte bien se refaire hors du japon. Par exemple, la marque Toyota devrait voir ses immatriculations croître de 2% à l’étranger pour atteindre 8,19 millions de modèles écoulés (contre 8,06 millions estimés en 2018). Voir les deux tableaux comparatifs :

Le groupe Toyota doit donc assurer côté industrie. Le constructeur automobile japonais compte augmenter sa production de 100 000 modèles (+1%), soit passer de 10,8 millions de véhicules produits au total dans le monde en 2019 à 10,9 millions pour l’année 2020. Pour la marque Toyota, cela représente une augmentation de 5% pour une production hors Japon (910 000 sorties d’usine).



A noter que tous ces objectifs se basent sur de précédents records : le production mondiale totale avait déjà augmenté de 2% en 2019 vs 2018, et les ventes mondiales de 1%.