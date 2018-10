150 vendeurs à société à terme

A fin septembre 2018, la part des ventes de Toyota à particulier (VP) tutoyait les 66% quand celle aux sociétés et aux loueurs de longue durée se situait sous les 14% (13,7% précisément), soit un ratio inférieur à la moyenne du canal au niveau national (21,3%). La Yaris reste le fer de lance de la marque sur ce canal, avec une part de plus de 40% des ventes, suivie par le CH-R. En y ajoutant les véhicules utilitaires, marché sur lequel la marque grimpe de 15,3% sur neuf mois, les entreprises et loueurs de longue durée représentent 28% des ventes globales de Toyota en France.En 2018,(VP + VUL ; sans les loueurs de courte durée), dont 9 000 dans le cadre de contrats de location de longue durée., dont 3 000 aux grands-comptes via le loueur ALD Automotive et 1 500 auprès de petites entreprises via une offre de LLD avec engagement de reprise proposée par les distributeurs. Cette dernière approche, en forte croissance par rapport à 2017, permet en outre d’alimenter l’offre de véhicules d’occasion du réseau. Du côté de Lexus, les ventes à société devraient s’établir àEn France,, structures dédiées pour les ventes aux entreprises qui représentent 60% du volume global. Le nombre de Fleet Center ne devrait guère progresser dans les prochains mois, en revanche Toyota entend poursuivre l’augmentation du nombre de vendeurs à société. Ils devraient être 120 en fin d’année et Toyota maintient son objectif de 150 vendeurs à terme. Avec l’arrivée des nouveaux modèles présentés au Mondial de l’automobile – le Rav4, la Corolla (anciennement Auris) et la Camry (ex-Avensis) – et malgré l’abandon des motorisations diesels sur sa gamme VP , Toyota entend maintenir la croissance de ses volumes auprès des entreprises en 2019,