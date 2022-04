Made in France… au détriment de la Yaris !

Un taux de conquête de 55 à 60 %

Des délais de livraisons raisonnables

« L’accueil a été extrêmement positif »

« Le taux de conquête atteint 40 % »

L’univers de la concurrence

Valeurs résiduelles à 36 mois*

Fraîchement auréolé d’un Trophée de L’argus en catégorie « SUV citadin », le Toyota Yaris Cross démarre sa carrière remarquablement, avec quasiment 9 000 immatriculations enregistrées en France à fin février, alors qu’il a fait ses débuts dans les showrooms en septembre dernier.Luca Neyroz, directeur marketing de Toyota France, se félicite d’un succès qui va « au-delà » de ses prévisions pour ce modèle ayant reçu un « accueil extrêmement positif » alors qu’ilCar il s’agit bien d’un retour sur le créneau, même si l’Urban Cruiser n’a pas laissé un grand souvenir lors de sa discrète carrière il y a une dizaine d’années.À LIRE. Essai Toyota Yaris Cross hybride : il a tout compris Même s’il n’est disponible qu’avec une seule motorisation hybride de 116 ch, le Toyota Yaris Cross dispose, il faut le dire, de solides arguments pour convaincre, plus particulièrement sur le marché français. Reposant sur la même plate-forme TNGA que la Yaris et évoluant sur le même créneau lucratif que les Peugeot 2008 et Renault Captur, il bénéficie également d’une certification « Origine France garantie ». En effet, il est fabriqué, depuis juillet 2021, sur les chaînes de montage de l’usine Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) située à Onnaing, près de Valenciennes (Nord).S’il estime qu’il s’agit d’un « avantage indéniable, en particulier dans notre contexte économique », il affirme toutefois ne pas le considérer comme « le critère essentiel d’achat ». Dominique Canal, directeur commercial du groupe Degenève, concessionnaire Toyota en Rhône-Alpes, Saône-et-Loire et dans l’Ain, affirme cependant que « cela a un impact très fort sur les clients, surtout sur les prospects en provenance d’autres marques ».À LIRE. Trophée de L'argus 2022 : la Toyota Yaris Cross primée Mais l’ironie du sort, c’est que cette usine tourne à plein régime. Du coup, Toyota a dû se résigner à délocaliser la fabrication d’une partie des Yaris dans son usine tchèque de Kolin afin de laisser la place en priorité à son Yaris Cross, alors que le site nordiste a fabriqué son best-seller en plus de 20 millions d’exemplaires. Lors d’une visite de l’usine à laquelle L’argus était convié l’été dernier, son patron Jim Crosbie indiquait que l’ambition du constructeur consistait à fabriquer 300 000 véhicules par an dès 2022, avec une production équitablement répartie entre les deux modèles.Outre son lieu de fabrication, Toyota mise donc sur d’autres atouts du Yaris Cross pour séduire une large clientèle. Luca Neyroz évoque l’unique motorisation hybride « particulièrement efficiente », le « design résolument moderne », la taille du coffre, la modularité 40/20/40, ou encore l’interface multimédia Smart Connect. Ainsi, il affirme queÀ noter que le Pack Cargo et le toit panoramique sont les options les plus prisées, tandis que les formules de LOA et LLD séduisent 45 % des clients. Quant aux quatre roues motrices, si elles représentent environ 20 % des ventes au niveau national, ce mix grimpe à 60 % dans les concessions du groupe Degenève, qui se situent majoritairement dans des zones montagneuses.À LIRE. Toyota Yaris Cross. Certification « Origine France Garantie » validée Le taux de conquête atteignait quant à lui 55 à 60 % sur les quatre derniers mois de l’année, avec des clients principalement en provenance des Peugeot 2008 et Renault Captur, tandis que la fidélisation se fait avec d’anciens propriétaires de Yaris et CH-R. « Nous avons volontairement orienté les ventes auprès des particuliers pour la phase de lancement », nous révèle par ailleurs Luca Neyroz, « ce qui se traduit par un mix de 85 % à particuliers ».Alors que le directeur marketing nous annonce des délais de livraisons s’élevant à 4 ou 5 mois en moyenne, le distributeur Dominique Canal se montre plus optimiste : « Nous n’avons pas vraiment de soucis d’approvisionnement sur ce modèle ».Ce dernier affirme ainsi que les clients peuvent obtenir facilement un Yaris Cross « sous un à deux mois », tandis qu’il ne faut patienter que « trois à quatre mois pour une finition sur mesure ». Alors que les finitions hautes – Collection, Trail et Première – dont les prix catalogues oscillent entre 33 000 et 35 000 euros, sont pour l’instant les plus plébiscitées, le panier moyen atteint environ 30 000 euros dans les concessions du groupe Degenève. En revanche, Toyota France n’a pas souhaité communiquer sur ce point au niveau national.En tout cas, nos deux interlocuteurs sont sur la même longueur d’onde pour affirmer que le Yaris Cross devrait devenir le best-seller de la marque dès 2022. Frank Marotte , président-directeur général de Toyota France, nous confiait même, il y a quelques semaines, qu’il ambitionnait d’écouler 30 000 unités du Yaris Cross dès sa première année pleine de commercialisation, tout en l’imposant dans le top 5 du segment B-SUV sur le marché français.Luca Neyroz, directeur marketing Toyota FranceOui, même au-delà ! L’accueil a été extrêmement positif car ce modèle permet le retour de Toyota sur le segment B-SUV, le plus dynamique de France. Les clients apprécient son design résolument moderne, la taille du coffre, la modularité 40/20/40, le choix entre les versions deux ou quatre roues motrices, ou l’interface multimédia Smart Connect.et nous pensons progressivement augmenter la part des ventes aux sociétés courant 2022. Le taux de conquête atteint 55 %, tandis que nos trois finitions haut de gamme rencontrent un très grand succès et pèsent 50 % des ventes. Le délai moyen de livraison atteint 4-5 mois, ce qui est plutôt acceptable vu les conditions de marché.Dominique Canal, directeur commercial du groupe DegenèveLe Yaris Cross a reçu un très bon accueil de la part des clients et il fait partie de nos plus belles ventes. Il plaît avec son côté SUV urbain made in France, son moteur hybride, mais aussi avec ses 4 roues motrices, qui constituent un avantage dans notre région avec 60 % des ventes*. Les clients aiment aussi sa maniabilité, son agrément, sa position de conduite ou son volume de chargement. Ils sont souvent étonnés de la consommation de la motorisation hybride. Les particuliers représentent 70 % du mix, maisLe taux de conquête atteint 40 % et le panier moyen est à environ 30 000 €.(*) Le groupe Degenève gère des concessions Toyota et Lexus dans des départements principalement montagneux, dont la Haute-Savoie.Le Toyota Yaris Cross ayant été lancé en cours d’année, il ne figure évidemment pas au sein du top 10 de la très concurrentielle catégorie des SUV de segment B les plus en vue en 2021.Si le constructeur japonais atteint toutefois son objectif de le hisser à 25 % du mix de ses ventes en 2022, soit environ 25 000 à 30 000 unités, le Yaris Cross pourrait ainsi s’insérer dans le top 5, voire le top 4. Toutefois, le trio français composé des Peugeot 2008, Renault Captur et Citroën C3 Aircross semble pour l’instant indétrônable. C’est particulièrement vrai pour le 2008, qui domine largement la catégorie, avec 23 000 voitures d’avance sur son poursuivant direct, le Renault Captur.Comment se revendra le SUV urbain de Toyota à trois ans ?Face au nippon se dresse le Renault Captur 1.6 E-Tech 145 ch dont la VR est inférieure (49,1 % pour une livrée Intens) et le Hyundai Kona 1.6 GDI hybrid 141 ch (52 % en Intuitive). Ils seront rejoints au début de l’été par le Nissan Juke qui adoptera le système hybride du Renault Captur. Le bataillon des autres rivaux ne peuvent avancer au mieux qu’une hybridation légère, voire pas du tout. Leader du segment des SUV citadins, le Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 ch Allure a une VR de 52,9 % et le Ford Puma 1.0 125 ch MHEV Titanium DCT7 est à 51,8 %. Bref, le petit Toyota sera, comme sa petite sœur la Yaris, une valeur sûre à la revente.• Dynamic-Design-Collection-Trail : 52 %• Design-Collection-Trail AWD-i : 52,9 %• Trail AWD-i : 53 %* Essence : 36 mois et 45 000 km / Diesel : 36 mois et 75 000 km