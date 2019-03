Rachetée en 2016 au groupe Mag, la concession Toyota de Valenciennes a quitté Saint-Saulve pour rejoindre l’avenue Pompidou, au sud de la ville, à proximité de la concession Mercedes-Benz Saga du groupe Chabot (RCM) et à trois kilomètres de l’usine Toyota. Ce nouvel écrin, dont la première pierre avait été posée le 22 juin 2018, a été inauguré le 14 mars 2019. Pour Ronan Chabot, président du groupe éponyme, « ce site représente plus qu’une concession normale, c’est un lieu de vie et de rencontre ».

Située sur un terrain de 12 500 m2, cette concession, qui s’articule autour d’un showroom de 1 400 m2 et d’un atelier de 850 m2, comprend un coin bar, un espace réceptif et des salles de travail, ouverts aux acteurs extérieurs. « Nous allons beaucoup travailler avec les équipes de l’usine », indique Ronan Chabot, qui n’a pas souhaité en revanche communiquer le montant de l’investissement ainsi que les objectifs de vente.

La plaque Toyota Toys Motors dans les Hauts-de-France dénombre 10 établissements situé à Abbeville, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Calais, Dunkerque, Roncq, Lille, Englos, Maubeuge et Valenciennes. Lexus est également représentée par un site sur l’agglomération lilloise. Le groupe Chabot vient d’obtenir le permis de construire pour une nouvelle concession à Saint-Omer. Un projet est également dans les cartons à Boulogne-sur-Mer.

En 2018, l’ensemble des concessions Toyota Toys Motors et Lexus, réparties sur trois plaques (Ouest, Nord et Est), ont vendus 12 973 véhicules neufs, dont 4 119 dans les Hauts-de-France, et 11 792 véhicules d’occasion, (3 362 dans les Hauts-de-France).

L’an passé, le groupe RCM a enregistré un chiffre d’affaires de 950M€ via ses marques Toyota, Lexus, Mercedes, Smart et Porsche.