En ces temps de crise sanitaire, plusieurs programmes de soutien, aides financières ou autres mesures d’accompagnement ont été mis en place pour soutenir les entreprises. Depuis le mois de février et jusqu’en juin 2021, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) propose aussi de leur venir en aide par le biais d’un dispositif simplifié d’aide financière nommé Tremplin.



Assister les entreprises dans leur transition écologique

Il s’agit pour l’organisme de guider et d’assister les entreprises dans leur transition écologique, lesquelles pourront ainsi réaliser des travaux de rénovation énergétique et des actions concrètes. « Ce dispositif propose des aides forfaitaires pour toute une série d’études et d’investissements, par exemple des études sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les stratégies climat des entreprises, l’acquisition d’équipements de réduction et de gestion des déchets, l’accompagnement pour des travaux de rénovation des bâtiments industriels, l’initiation d’une démarche d’écoconception, de mobilité durable… », est-il précisé dans un communiqué envoyé par le CNPA.

Des aides pouvant aller jusqu'à 200 000 euros

Le montant des aides débloqué est régi par la nature du projet, le secteur d’activité et la région, et peut varier entre 5 000 et 200 000 euros. Mais pour intégrer ce programme et bénéficier de ce coup de pouce, les entreprises sont demandées à :

vérifier leur éligibilité via le site agirpourlatransition.ademe. Sont éligibles : petites ou moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, n’ayant pas sollicité d'autres aides publiques (crédit d'impôt) pour le même investissement, avec un panel d’investissements et/ou études dont le montant d’aide total est supérieur à 5 000 € et inférieur à 200 000 €,

renseigner le fichier excel "ADEME_Tremplin transition écologique" qui liste, suivant la situation de l'entreprise, l’ensemble des études et/ou investissements qui seront mis en œuvre et qui peuvent bénéficier d’aides,

déposer une demande d'aide en créant un compte. Avec le précédent fichier, il est préférable de joindre des devis scannés pour justifier des études et investissements projetés et un RIB.



Toutes les informations et tous les investissements éligibles sont également disponibles sur le site du CNPA, sur la page Environnement.



(Avec le CNPA)