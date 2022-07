Tressol-Chabrier ne lâche pas l’affaire. Le 5 juillet 2022, une notification de l’Autorité de la concurrence a fait état d’une seconde tentative de rachat d’un site en région Occitanie par le groupe de distribution automobile de Didier Chabrier. « La société NDK est un holding actif dans le domaine de la distribution automobile sous différentes marques (Citroën, Opel, Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen…). L’opération notifiée vise le rachat par la société NDK de la totalité des titres des Grands Garages pyrénéens, société qui exploite uniquement la concession Peugeot sur la ville de Perpignan. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code du commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne revêt pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du Code du commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code du commerce relatifs à la concentration économique », indique l'institution.

Tressol-Chabrier lorgnait la concession Peugeot déjà en 2016

Une transaction bis repetita, et donc vraisemblablement avortée une première fois, puisque Tressol-Chabrier s’était déjà positionné sur ce même point de vente perpignanais en novembre 2016 selon l’Autorité de la concurrence. Celui-ci appartenait à l’époque au groupe David Gerbier et représentait 57,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, quand le groupe Tressol-Chabrier affichait 433 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Malgré plusieurs sollicitations de notre part d’un côté comme de l’autre, aucun commentaire n’a été donné quant à cette potentielle reprise. Une source externe au dossier a pourtant bien confirmé cette information et ajouté que « l’opération avait “ planté ” à cause de conditions imposées par l’Autorité de la concurrence ». Selon cette dernière, la concession Peugeot de Perpignan commercialiserait au moins 2 500 véhicules neufs à l’année et « bien un millier de véhicules d’occasion ».



De son côté, le groupe Tressol-Chabrier trustait la 14e place de notre dernier Top 100 des distributeurs 2021 avec 780 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 25 000 VN et 21 000 VO vendus dans 65 sites (1 700 salariés). Il engrangerait aujourd'hui 950 millions d'euros de revenus.