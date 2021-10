Prix agence de l'eau Seine-Normandie : Bernier Essonne (Peugeot)

Prix performance : PSA Retail Versailles (Citroën)

Prix éco-responsable : Jean Lain Annemasse (Volkswagen)

Prix prévention : garage Mouthon (Peugeot)

Prix économie Environnementale : Axxia SAS (BMW ; groupe Iacopinelli)

Prix engagement Environnemental : Perpignan Automobiles (FCA France ; groupe Tressol-Chabrier)

Prix région Ile-de-France : Renault Retail Groupe (Renault)

Prix après-vente multimarques : garage Lesieur (Autodistribution)

Prix groupe : Jean Lain Automobiles

Prix marque : Toyota

Prix projet : groupe PSA et groupe Renault. Les deux constructeurs ont produit des respirateurs pour répondre aux besoins des hôpitaux.

Pour la 8année consécutive, le CNPA et Autoeco, en partenariat avec l'Ademe, les Agences de l'Eau et Auto Infos, ont récompensé les entreprises « les plus méritantes dans les domaines de la gestion des déchets et la prévention des risques de pollution ». Au total, ce sont. Le prix Projet avait cette année une résonance toute particulière avec l’actualité et la crise sanitaire. Enfin, il est à noter que le groupe Jean Lain a été primé dans deux catégories.