Les années impaires, le salon Solutrans a les honneurs de révéler les différents gagnants aux prix internationaux (les années paires, c’est au salon de Hanovre).

Sans grande surprise, le Mercedes Actros a remporté le titre de Camion de l’année (Truck of the Year) devant l’Iveco S-Way et le Volvo FH I-Save. C’est la cinquième fois que cette gamme remporte le trophée, après 1997, 2004, 2009 et 2012.

Le trophée du Van of the Year est revenu au Ford Transit Custom hybride rechargeable (PHEV120), qui a devancé assez largement un autre Ford, le Transit mild hybride, et le Volkswagen T6.1. A noter que c'est la première fois depuis la création du prix, en 1993, qu'un constructeur s’empare des deux premières places de ce grand prix.

Un nouveau prix pour le camion Hyundai

Ford a d’ailleurs poursuivi sa moisson en recevant une seconde récompense : L’International Pick-up Award pour le Ford Ranger. Celui-ci devance d’une courte tête le Mitsubishi L200 tandis que le Toyota Hilux complète le podium.

Enfin, un nouveau trophée, baptisé Truck Innovation Award, est venu s’ajouter aux festivités cette année. Il a été décerné à Hyundai pour son camion H2 Xcient à pile à combustible.