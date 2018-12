Selon le Wall Street Journal, Uber a mis en œuvre la procédure de son introduction en Bourse, accélérant ainsi un processus programmé avec Softbank pour le second semestre 2019. Le groupe dirigé parpourrait ainsi être coté avant son concurrent Lift, qui vient de faire une annonce similaire, et surtout bénéficier d’une valorisation très flatteuse, grâce au travail des équipes des banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley. Initialement valorisé à hauteur de 75 milliards de dollars (65,7 milliards d’euros), le groupe pourrait revendiquer une valorisation de 120 milliards de dollars (105 milliards d’euros) !Pourtant, Uber a perdu près de 1 milliard de dollars (environ 858 millions d'euros) au troisième trimestre de 2018, même s’il s’agit de résultats déclaratifs, alors que son chiffre d'affaires trimestriel s'élevait à 2,95 milliards de dollars (2,53 milliards d'euros). Et plusieurs analystes font remarquer qu’une telle valorisation correspond à celle des trois grands constructeurs américains (GM, FCA et Ford) ! Le principe de bulle n’est pas loin.Toujours est-il que le marché du VTC reste promis à un important développement et que le groupe Uber a su amorcer sa diversification (modes doux, restauration, véhicule autonome…).