C’est donc par un protocole signé le 7 juin 2020 que l’Association française pour l’itinérance de la recharge électrique des véhicules (Afirev), l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), la Plateforme automobile (PFA) et l’institut de transition énergétique Vedecom se sont réunis au sein d’un comité d’initiative pour la recharge de nouvelle génération. Pour parvenir à ses objectifs d’unification des bornes, le comité compte réunir tous les acteurs de la filière : fabricants de véhicules et de bornes, opérateurs d’infrastructure de recharge, fournisseurs de services de mobilité, fournisseurs et distributeurs d’électricité.



Simplifier et unifier la recharge électrique

Le plan de relance automobile du 26 mai 2020 comporte la volonté gouvernementale de voir un million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables roulant à l’horizon 2022 ainsi que 100 000 points de charges publics à fin 2021. Dans ce déploiement de points de charge, l’ambition du comité est de créer les conditions d’un déploiement unifié et cela passe par le fait que “toute nouvelle borne à courant alternatif et à courant continu installée en France puisse être compatible ISO 15118 de manière interopérable et que les opérateurs d’infrastructure de recharge et de services de mobilité électrique – Charge Point Operator et Electric Mobility Service Providers - puissent fournir des services Plug and Charge et Smart Charging.”, explique le comité dans un communiqué de presse. Par exemple, le Plug and Charge permettra de faire communiquer les bornes ISO 15118 directement avec le véhicule et le conducteur n’aura plus à utiliser de badge pour recharger sa voiture.



La nécessité d’un accompagnement étatique

Selon Joseph Beretta, président de l’Avere, “l’écosystème de la mobilité électrique arrive aujourd’hui à une étape importante de son développement. Pour atteindre la maturité, ce marché doit pouvoir déployer de nouveaux services de recharge qui améliorent et simplifient l’expérience utilisateur tout en renforçant l’intégration de la mobilité électrique dans le système électrique. Ces évolutions majeures nécessitent le déploiement de politiques publiques cohérentes intégrant des programmes d’accompagnement”.



A ce sujet, le gouvernement a déjà octroyé 21 millions d’euros à Vedecom, deux jours avant la constitution du comité. Cette enveloppe vise à soutenir l’innovation technologique et les filières industrielles françaises engagées dans les mobilités propres. Pour le moment, 450 millions d'euros ont été alloués aux instituts de recherche technologique et aux instituts pour la transition énergétique afin d’accélérer le développement français en matière de mobilité.



