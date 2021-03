Après avoir défrayé la chronique et alimenté certains des arguments de ses détracteurs au premier trimestre (logistique, stratégie de pricing, etc.), même si les principaux indicateurs commerciaux de la marque restaient au vert , Tesla et son emblématique dirigeantont moins -et surtout mieux- occupé les radars médiatiques au deuxième trimestre, mais viennent de frapper les esprits avec des résultats records sur la période.Ainsi, Tesla a produit 87 048 véhicules au deuxième trimestre (63 000 au premier trimestre) et ses livraisons ont atteint 95 200 unités, dont 77 550 Model 3, voiture très populaire au Royaume-Uni et leader de son segment aux USA sur la période, par exemple. Les Model S et X représentent 17 650 véhicules.« Les prises de commandes ont aussi été très bonnes sur la période, à un niveau supérieur à celui des livraisons, ce qui laisse entrevoir un troisième trimestre serein, voire record », explique un porte-parole du groupe. Tout en restant prudent et en indiquant que ce sont des estimations, susceptibles de variations dans les résultats consolidés.Toujours est-il qu’Elon Musk s’est réjoui de ces performances sur Twitter, rappelant que Tesla aidait le monde à accélérer sa transition énergétique, et mettant l’accent sur la possibilité de commander sa Tesla en ligne en deux minutes et de se la faire livrer à domicile.La Bourse a réagi favorablement à ces annonces, le titre Tesla gagnant 7%.