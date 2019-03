Le Mobility Hackaton, organisé par Kuantic et Valeo, se déroulera entre le jeudi 21 et le vendredi 22 mars prochains à Paris. Il s’agit d’identifier et de développer de nouveaux services opérationnels autour des datas de la télématique embarquée, spécialité de Kuantic, qui collecte des flux massifs de données. Cet événement est ouvert aux start-ups du numérique, aux jeunes développeurs issus d'écoles, et aux collaborateurs du groupe Valeo. Il doit permettre à Kuantic de sourcer et d'évaluer des ressources, des équipes et des projets inédits issus de nouveaux horizons.« Le véhicule connecté évolue continuellement, et nous incite à travailler en mode agile pour innover. Notre Mobility Hackaton, que nous coorganisons avec Valeo, s'appuie sur nos synergies technologiques et commerciales croissantes », explique, directeur général de Kuantic.Pour plus de renseignements, cliquez ici