, le recul du mois de mars étant lié à une différence du nombre de jours ouvrés défavorable. C’est d’ailleurs aussi le cas à l’échelle du premier trimestre. Les volumes ont été importants, car historiquement, mars est le deuxième mois le plus porteur pour le marché du VN, après juin.Dans le détail, s’il ne faut pas être alarmiste, on peut se montrer plus nuancé, car c’est principalement, y compris le périmètre de la LLD (+9%).(recul de 8% en mars, avec une part de 45%). Le marché du VO, en repli de 4%, vient renforcer cette notion d’attentisme. Toutefois, des signaux positifs existent et la situation pourrait donc s’améliorer.Au niveau des énergies,, et toujours au profit de l’essence. En effet, véhicules hybrides et 100% électriques progressent, mais leur part reste circonscrite (respectivement 4% et 2%). On peut noter que le repli du diesel est très marqué auprès de la clientèle des particuliers (seulement 22% de part). En outre, les véhicules bénéficiant du « super bonus » de 6000 euros continuent à progresser de manière soutenue (4610 immatriculations), principalement via les flottes (+39%, mais -1% chez les particuliers).Toujours sur le front du marché des particuliers, on constate que la baisse de l’activité, régulière depuis plusieurs mois, n’épargne pas la silhouette reine des SUV. En clair, les SUV n’échappent pas à la règle sur le segment des particuliers (-11%).(+3% sur un marché total à -2,3%).Au final, on peut souligner la robustesse du marché sur le premier trimestre de l’année, avec un dynamisme avéré au niveau des flottes et un point de vigilance sur le comportement des particuliers ».