L’Europe est-elle prête pour la révolution électrique ? À en croire une lettre commune rédigée par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), Transport & Environnement (T&E), et l'Organisation européenne des consommateurs (BEUC), pas tout à fait, et accuserait même un certain retard.

Un million de bornes en Europe d'ici trois ans

Ces groupes d’industriels et ONG alertent donc de la situation et réclament que la révision de la directive de 2021 sur les infrastructures pour les carburants alternatifs intègre des objectifs ambitieux de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Il s’agirait de cibler la barre du million de chargeurs publics en 2024, puis celle des 3 millions en 2029, auxquels devraient s’ajouter 1 million de stations hydrogène d’ici la fin de la décennie.



La fixation de ces objectifs enverra un signal fort aux consommateurs, lesquels pourront constater le nombre de points de recharge publics pour accompagner la croissance des ventes de véhicules électriques en Europe. Et d’après les signataires, « cela offrirait plus de certitude et de visibilité à l'industrie automobile, mais aussi aux opérateurs de réseaux, aux opérateurs d'infrastructures de recharge et aux entreprises de transport. La proposition contribuerait également à la création d'un million d'emplois à travers le continent et l’aiderait à atteindre ses objectifs en matière de climat ».

Des objectifs par pays

Aussi, l’ACEA et les autres organismes demandent le remplacement de la directive par un règlement, qui permettra une rapide mise en œuvre des objectifs, mais aussi l'harmonisation des normes de recharge, des méthodes de paiement, de la transparence tarifaire, de la maintenance et d'autres problèmes dans le marché commun de l'UE. Ce règlement obligera ainsi chaque pays à s’engager sur la base d'une méthodologie simple et équitable. Par exemple, la France devrait compter plus de 200 000 bornes d’ici à trois ans, et 500 000 en 2029.



La lutte contre le changement climatique menacée

« Les constructeurs automobiles européens conduisent la transition vers l'électromobilité et se surpassent littéralement dans le lancement de nouveaux véhicules électriques, a soutenu Oliver Zipse, président de l'ACEA (BMW). Mais le succès de cet énorme effort est sérieusement menacé par le retard de l'installation des infrastructures de recharge dans l'UE. La Commission européenne doit agir rapidement et fixer des objectifs contraignants pour la montée en puissance des infrastructures de recharge dans les États membres. Sinon, même les objectifs de réduction actuels de la lutte contre le changement climatique sont menacés. Outre l'infrastructure de recharge publique, nous devons également mettre davantage l'accent sur la recharge sur le lieu de travail et à domicile. »