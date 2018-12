Le groupe BMW vient donc d’annoncer l’arrivée d’à la direction de son département « Conduite entièrement autonome et assistance au conducteur ». Il succède àqui fera bientôt valoir ses droits à la retraite et qui dirigeait le département depuis sa création en mai 2016. La prise de fonction d’Alejandro Vukovitch sera effective en mars après une période de transmission de dossiers étalée sur trois mois.BMW a montré la direction qu’il comptait prendre dans ce domaine avec le concept-car Vision Next 100 qui doit mener à la commercialisation du modèle i Next en 2021. Il s’agira d’un « modèle hautement automatisé de série ». Toutefois,, directeur des ventes et du marketing du groupe, a déjà indiqué qu’il ne fallait pas aller plus vite que la musique en matière de niveau 5 d’autonomisation et que la partition calendaire serait écrite par les différents législateurs mondiaux.BMW mène actuellement des tests avec une flotte d'une quarantaine de Série 7, dans différentes conditions (niveaux 3, 4 et 5) et dans différents pays (Allemagne, Etats-Unis…). Le groupe travaille aussi sur ce sujet d’avenir en partenariat avec FCA, dans le cadre de son programme lancé avec Intel et Mobileye, et des équipementiers (Aptiv, par exemple). Comme la plupart des constructeurs premiums, BMW est aussi aux avant-postes de l’assistance à la conduite et accompagne le fort déploiement des Adas, le système CoPilot en étant la meilleure illustration.