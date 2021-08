En tant que nouveau membre du comité opérationnel de l'Utac-Ceram et donc nouveau directeur de l'entité Ceram, qui est le seul centre officiel Euro NCAP en France, Fabrice Bléhaut travaillera en étroite collaboration avec le directeur général du groupe à partir du 1er juillet 2020. Il aura pour mission "de consolider et de développer l’excellence opérationnelle au service des clients", mais également "de piloter la stratégie de déploiement des activités du Ceram". Ainsi, avec le directeur technique, il coordonnera en particulier la mise en œuvre du développement international, en s’appuyant sur l’expertise des différents métiers au sein de l'entreprise.



Expérience professionnelle chez Renault

Fabrice Bléhaut est issu d'un parcours universitaire en ingénierie mécanique et a débuté sa carrière professionnelle en 1995 chez Renault comme ingénieur de conception à la direction des transmissions. Huit ans plus tard, il rejoint Renault F1 Team UK et rentre en France pour diriger le département transmission de Renault sport technologies durant 6 ans. En 2009, il intègre le Centre technique des industries mécaniques et rejoint la BU transmission et mécatronique. Il en devient le manager en 2015. En cette même période, il conçoit une offre de service en ingénierie d’essais système et créé logiquement le référentiel qualité associé. Et en 2018, il fonde Fkinisia, un cabinet de conseil spécialisé en management et en stratégie au service des entreprises et des métiers de l’industrie.