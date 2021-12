c'est Laurent Blanchet, l'ancien directeur du produit Peugeot a été nommé directeur Customer & Market Intelligence à DSMO, sous la responsabilité hiérarchique de Thierry Koskas . Pour le remplacer,

ex-directeur du plan produit du groupe PSA

en ce début d'année 2021. Il travaillera sous la houlette de Linda Jackson, la nouvelle patronne de la marque au Lion.A LIRE. Stellantis. Nouveaux patrons et organisation des marques Diplômé de l’EM Grenoble, Jérôme Micheron est entré chez PSA en 1990 où il a exercé plusieurs fonctions commerciales et marketing en France. Il a notamment occupé les fonctions commerce, de la région Asie/Pacifique, de chef de projet de la première génération des Peugeot 208 et 2008 à l’initiative de l’i-cockpit, puis a été en charge de la stratégie produit de la marque Peugeot. En 2017, il devient directeur de la planification globale des produits du groupe PSA où il met en place la core model strategy du groupe et participe à l’intégration d’Opel et aux travaux préparatoires de la fusion avec FCA