Renault annonce que depuis le 1er septembre,est devenu directeur du marketing France, au sein de la Direction Commerciale France. Il succède àqui a mis le cap sur l’Italie en tant que managing director Renault Italia.« Né en 1965, Eric Pasquier est diplômé d’un DESS de marketing de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après une première expérience commerciale dans le réseau Renault en 1990, il participe dès 1995 à la mise en place des premiers sites Internet chez Renault au sein de la direction du marketing des services. En 1999, il est nommé au Japon où il occupe en 2000 le poste de directeur marketing de Renault Japon. En 2002, il rejoint Caradisiac comme directeur général opérationnel, avant de retrouver le Groupe Renault en 2006 comme directeur marketing de Renault Mexique. Il revient en France comme directeur de succursale à RRG Fresnes en 2008. En 2011, il est nommé directeur de gamme commerciale Global Access puis des gammes C et VE à la direction du marketing monde de Renault. En 2014, il est nommé directeur marketing de la région Amériques, avant de prendre la direction générale de Renault Mexique début 2017 », détaille un porte-parole du groupe.Eric Pasquier est rattaché à, directeur commercial France, et membre du comité de direction de la direction commerciale France.