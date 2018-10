Ford China se dote d’un nouveau président,remplaçantà partir du premier novembre 2018. Anning Chen hérite d’une situation de crise, puisque la marque a dévissé de 43% en septembre et qu’au cumul des neuf premiers mois de l’année, elle accuse un repli prononcé de 30% sur un marché en progression (+1,5%).Pour Anning Chen, qui rendra directement compte à, président des marchés mondiaux, il s’agit d’un retour aux sources. Cet ingénieur, diplômé de l’université de Cincinnati et titulaire d’un MBA de l’université du Michigan Ross Business School, a en effet rejoint Ford en 1992 et y est resté dix-sept ans, à différents postes (produits, plateformes, développement des coentreprises…).Il a ensuite pris la direction de Chery Automobile, tout en intégrant le conseil de Chery Jaguar Land Rover et ses résultats ont été bons.