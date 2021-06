Un bénéfice net attendu en hausse de 2 %

Toshihiro Mibe, 59 ans, actuel directeur de la recherche & développement, vient d’être nommé à la tête de Honda . Il deviendra président du numéro deux japonais de l’automobile à compter du 1avril 2021 et directeur général à partir du mois de juin. Il remplacera Takahiro Hachigo, 61 ans, qui était arrivé aux commandes en 2015.Cette nomination intervient dans un contexte d’électrification massive de la gamme Honda, puisque le constructeur ambitionne de générer les deux tiers de ses ventes mondiales avec des modèles électriques et hybrides d’ici 2030. Le constructeur japonais avance également ses pions sur les véhicules autonomes et connectés, puisqu’il est devenu le premier au monde, en novembre 2020, à commercialiser un système avancé de conduite autonome de niveau 3, qui sera introduit cette année sur la berline Legend au Japon.À LIRE. Honda veut respecter les normes CAFE « de façon autonome à 100 % » Par ailleurs, Honda renforce ses liens avec General Motors depuis 2018. Il a ainsi injecté plusieurs milliards de dollars dans la filiale de voitures autonomes du constructeur américain dénommée Cruise, tandis que des voitures électriques communes seront fabriquées en Amérique du Nord à l’horizon 2024.Signalons enfin que, grâce à une réduction drastique de ses coûts. La fermeture de plusieurs usines a en effet été programmée au Japon, en Angleterre et en Turquie, tandis qu’Honda a décidé de se retirer de la Formule 1 en 2021.