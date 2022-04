Il y a du nouveau du côté du Lion. Selon l’AFP, le conseil d’administration d'Établissements Peugeot Frères tient son nouveau capitaine. En effet, la holding de tête du groupe familial Peugeot, l’un des actionnaires du constructeur automobile Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA il y a plus d’un an, a nommé Frédéric Banzet à la tête de la présidence le 28 mars 2022 avec effet immédiat. L’agence rapporte que « cela fait suite à la décision de Jean-Philippe Peugeot d'être déchargé de ses fonctions de président, dont le conseil a pris acte ». Ce dernier dirigeant, qui demeure administrateur, a passé 26 ans à la tête du groupe familial Peugeot.

Frédéric Banzet, ancien directeur de Citroën

Dans un communiqué, il est aussi indiqué que Frédéric Banzet, qui fait partie de la famille Peugeot, « occupe des responsabilités de premier plan au sein du groupe familial depuis de nombreuses années et bénéficie de plus de vingt ans d'expérience tant dans l'automobile que dans l'investissement ».



Licencié en droit et diplômé de l’ISTEC et de l'Harvard Business School, Frédéric Banzet a 63 ans. Après un passage par la direction financière de PSA, il rejoint, en 1991, Banque PSA Finance en qualité de directeur général adjoint de PSA Finance UK (Londres), puis devient directeur du développement et du marketing de Crédipar. Huit ans plus tard, il prend la responsabilité de la zone Asie-Pacifique à la direction des affaires internationales de la marque Peugeot. En 2004, il passe du côté de Citroën pour siéger en tant que directeur du commerce international et membre du comité des directeurs de PSA. En 2009, il est nommé directeur général de la marque aux chevrons et l’est resté jusqu’en 2014 avant de rejoindre la holding financière de la famille Peugeot. C’est Linda Jackson qui l’avait remplacé.