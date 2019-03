Mazda réorganise ses présidences et ses directions. La filiale européenne du constructeur japonais vient de nommer Yasuhiro Aoyama président et chef de la direction de Mazda Motor Europe. Alors qu’il est actuellement directeur général de Mazda Motor Corporation au Japon, ce nouveau dirigeant prendra ses fonctions à compter du 1er avril 2019 et exercera toujours dans ce pays. Tout comme son prédécesseur en poste depuis 2009, Jeff Guyton, qui vient d’être promu président des opérations Mazda en Amérique du Nord. A la suite de ces changements, l’actuel président et chef de la direction MNAO Masahiro Moro devient le nouveau président du conseil et chef de la direction de la société, supervisant ainsi depuis le Japon les opérations de Mazda aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



«Tandis que Mazda avance avec ses produits de nouvelle génération, y compris le lancement récent des Mazda 3 et Mazda CX-30, le moment est venu de mettre en œuvre les changements de gestion que nous avons planifiés en Amérique du Nord et en Europe, deux régions vitales pour notre entreprise. L' Amérique du Nord est la plus grande région de Mazda en termes de ventes et de bénéfices. Nous sommes également en train de construire une nouvelle usine d’assemblage en collaboration avec Toyota et de faire des investissements substantiels, en collaboration avec nos concessionnaires, dans la construction de notre marque. Jeff Guyton a constitué une excellente équipe en Europe qui a permis une croissance rentable, une marque forte et de bonnes relations avec les concessionnaires partenaires de la région. Nous sommes ravis qu'il assume son nouveau rôle à ce moment important pour notre entreprise. Je suis également très heureux que Yasuhiro Aoyama prenne ses nouvelles fonctions pour continuer à diriger la solide équipe en Europe », a souligné Akira Marumoto, patron de Mazda.