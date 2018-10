Allopneus.com a peaufiné sa stratégie liée au développement de ses activités sur les marchés professionnels. Pour cela, le site d'e-commerce consacré au pneumatique se repose sur un expert. C'est donc Stéphane Bilot qui vient d'être nommé responsable des activités pros poids lourds, industriel et agricole.

« Après plusieurs expériences dans la distribution puis chez un manufacturier, j’ai souhaité vivre une nouvelle expérience. Je suis persuadé que le commerce de produits industriels sur internet est porteur de solutions novatrices pour les utilisateurs. Et comme pour les produits grand public, Allopneus.com a la capacité de se développer rapidement sur ce marché. Le challenge qui m’est proposé est donc particulièrement motivant ».



Diplômé de l'ESC Rouen, Stéphane Bilot a exercé plusieurs fonctions commerciales chez Norauto et Profil + avant d'intégré le réseau Firts Stop en 2004. Il y développe la zone sud et prend ensuite la direction des achats et marketing pour les produits industriels. En 2015, il devient responsable des activités poids lourds chez Bridgestone France et Benelux.