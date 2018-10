Le premier octobre 2018, Hajime Seikaku a été accueilli comme le nouveau vice-président du centre européen de recherche et de développement de Mazda. Cette entité est basée à Oberursel en Allemagne. Au sein de cet établissement dédié à la R&D, des ingénieurs étudient les nouvelles technologies et développent des pièces et accessoires pour l’Europe.

Ce nouveau dirigeant succède à Matsuhiro Tanaka, installé à ce poste depuis 2016, qui retourne au Japon afin de prendre ses nouvelles fonctions, celles de directeur général du département de la dynamique des châssis.



« M. Seikaku nous apporte toute son expertise dans le domaine du développement des véhicules et connaît parfaitement les exigences et préférences du marché européen et de ses clients. Nous sommes ravis d'accueillir parmi nous une personne de son envergure, dotée d’une expérience inestimable, après plus de 30 ans passés au service de Mazda », a déclaré Jeff Guyton, président et CEO de Mazda Motor Europe.



Après l’obtention de son diplôme en ingénierie électrique, Hajime Seikaku a intégré les équipes de Mazda en 1987. Depuis, il a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise du constructeur japonais mais aussi chez Ford, dans les secteurs de la pièce et du véhicule, en Europe et au Japon.