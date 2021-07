Chacun garde en mémoire l’annonce abrupte de, président de la PFA, lors de ses vœux de 2019. Dans le fil de son discours, au-delà des félicitations d’usage aux équipes d’AMC Promotion et au commissaire généralà propos de l’édition 2018 du Mondial de l’auto, il avait annoncé vouloir s’attacher les services d’un groupe spécialisé dans les grands événements pour piloter l’édition 2020 du Mondial. Un appel d’offres était lancé derechef et on apprend aujourd’hui, qu’il a été remporté par le groupe Hopscotch, reconnu à plus d’un titre. Hopscotch travaillera donc aux côtés des équipes d’AMC Promotion avec l’objectif de tendre vers « un évènement profondément réinventé et auquel s’articulera un volet B2B fort et structurant autour des nouveaux enjeux de la mobilité ».« Avec ce partenariat fort, nous ouvrons une nouvelle ère dans l’histoire du Mondial de Paris. Au fond, les grands salons se trouvent exactement dans la même situation que le secteur automobile lui-même : face à l’exigence de se réinventer en permanence. Or, pour incarner ce futur de l’automobile, le Mondial de Paris dispose de tous les atouts, non seulement pour assurer sa pérennité, mais pour viser une position de leader avec, pour horizon, de toujours accroitre le retour sur investissement marketing des exposants. Avec Hopscotch, le leader français de la conception d’évènement, nous allons faire du Mondial de Paris l’évènement international de référence, à l’avant-garde de l’écosystème automobile et des nouvelles mobilités », souligne Luc Chatel, président de la PFA.« Nous sommes très fiers d’être aux côtés de la filière automobile afin d’ouvrir une nouvelle étape dans l’histoire de cet évènement emblématique s’il en est. Réenchanter le Mondial au moment où se réinvente la mobilité, c’est le très beau défi qui est le nôtre. L’enjeu sera notamment, dès 2020, d’amplifier l’audience des marques en proposant une expérience de visite entièrement réinventée, interactive et personnalisée », indique notamment, président du groupe Hopscotch.On ignore si Jean-Claude Girot sera de cette nouvelle aventure, mais il convient de se réjouir que le savoir-faire des équipes d’AMC Promotion soit conservé, surtout après le rebond dans la prise d’initiatives constaté en 2018. Des projets parfois perfectibles certes, mais stimulants et qui gagneront à être mieux articulés et synchronisés dès 2020. Nous en saurons plus avant l’été, à l’occasion d’une présentation des grandes lignes du nouveau projet.