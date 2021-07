Ce sont au total différentes mesures qui ont été évoquées et validées en Conseil des ministres le 4 juin 2020. Des mesures visant à réformer l’assurance chômage, le chômage partiel, la formation professionnelle, l’emploi des jeunes et particulièrement l’apprentissage. Sur ce dernier point, quatre mesures ont été présentées.



A LIRE. Apprentissage, emploi, formation : l'automobile prend les devants

Une aide au recrutement



Toutes les entreprises pourront bénéficier d’une aide au recrutement des apprentis jusqu’au niveau de la licence professionnelle. Les montants sont de 5 000 euros pour un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un majeur. Cette mesure réduit le coût de recrutement d’un apprenti à néant, ou presque, pour la première année de contrat.



A LIRE. Une envolée à deux chiffres pour le secteur de l'apprentissage en 2019

La prolongation du délais de signature d’un contrat



En réponse à la crise du covid-19, les jeunes qui entreront en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 se verront accorder un délai de six mois pour trouver une entreprise et signer un contrat d’apprentissage. Ils peuvent ainsi rester en centre de formation des apprentis (CFA), sans contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois avant). Durant cette période, le CFA est financé pour assurer son accueil.



Enfin, les CFA pourront se faire financer l’achat de matériels numériques et tous les étudiants ayant fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage se verront offrir au moins une proposition d’apprentissage.