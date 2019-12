Depuis 35 ans, l’Observatoire Cetelem s’efforce de décrypter les mutations en cours dans le monde de la mobilité. Et ça y est, sa dernière étude* a atteint un point de non-retour, laquelle étant même intitulée « Mobilités, géographies, générations : la fracture automobile ». D’après Flavien Neuvy, directeur de l’observatoire, appartenant au groupe BNP Paribas Personal Finance, « outre les défis économiques (marché) et environnementaux (électrique), les constructeurs doivent désormais faire face à une multitude de clients car le monde est fracturé, et leur équation future sera de plus en plus difficile. Quand on sait que l’Europe a privilégié l’électrique et que les Etats-Unis misent encore sur le thermique, les marques devront-elles s’adapter ou trancher en faisant des choix ?… ».

Et d’ajouter : « le temps de l’objet unique, en l’occurrence la voiture, est terminé ».

Notre rapport à l'automobile

D’autant que les éléments de contexte ne rassurent pas tellement non plus : l’Observatoire Cetelem estime que le marché automobile mondial 2019 pourrait enregistrer sa plus nette baisse depuis 10 ans, à -4,4% de véhicules particuliers neufs vendus, tandis qu’un recul de 3% serait également attendu en Europe et en France en 2020. Pourtant sur ces deux derniers marchés, plus de 80% des sondés se disent attachés à la voiture, perçue comme un vecteur de liberté. Et demain, soit dans 10 ans, ils sont aussi plus de 80% à penser qu’on achètera ou possédera encore une auto.



A lire aussi Marché auto : légère hausse (+0,7%) des voitures neuves en novembre



Voici quelques données de l’Observatoire Cetelem, qu’il estime être les principales sources pour une 3e démarcation dans la société, à savoir la fracture automobile, après la fracture sociale et la fracture numérique.



Sur le sujet de la pollution, les Français, les Allemands, les Belges et les Hollandais sont contre le reste du monde. Si ces habitants de ces pays sont d’accord à moins de 50% avec le fait que la voiture soit la cause principale de la pollution, les Chinois, les Espagnols ou encore les Turcs le sont respectivement à 83, 81 et 89% !

Certains parviennent à trouver des solutions pour se déplacer

Concernant le budget des ménages, là aussi s’annonce une belle différence mais, pour le coup entre régions locales et tranches d’âges. Prenons l’exemple de la France. Le carburant est la première source de dépenses liées à la possession ou à l’utilisation d’un véhicule et, à la question suivante « vous arrive-t-il de renoncer à faire des trajets avec votre voiture en raison du prix des carburants ? », le raisonnement diffère entre les métropoles de plus d’un million d’habitants et les zones urbaines ou rurales de moins de 20 000 habitants. Ce n’est pas un scoop mais l’écart est quand même flagrant : près de 70% parviennent à trouver des solutions pour se déplacer autrement dans les très grandes villes, contre seulement 32% dans les plus petites. « Il y a bien deux France car pour certains, c’est vraiment impossible de renoncer à la voiture », appuie Flavien Neuvy.

En Europe, les réponses divergent en fonction de l’âge, soit 62% des 18-34 ans peuvent se passer de voiture quand le plein devient trop cher, contre moins de 45% pour les 55 ans et plus. Là, c'est aussi une question d’habitudes et de moyens à disposition.

« Conséquence : en France, ils sont 75% dans les petites villes à attendre des pouvoirs publics une baisse des taxes sur les carburants, contre 50% dans les métropoles », a-t-il ajouté.

Les nouvelles mobilités fracturent le monde aussi

La dernière fracture française repose sur les nouvelles mobilités et les alternatives. « 76% des Français habitent à moins de 15 minutes de marche d’un arrêt de transport en commun (bus, métro ou tram), pourtant seuls 39% d’entre eux déclarent les utiliser régulièrement et ne sont que 28% à y être abonnés », selon l’observatoire. Ce n’est pas mieux pour le covoiturage car seulement 10% des sondés utilisent ce moyen de déplacement en France (13% pour les grandes villes, 7% pour les petites, 17% pour les moins de 35 ans et 6% pour les plus de 55 ans), ni pour l’autopartage d'ailleurs avec une moyenne de 7% d’utilisation (12% en ville contre 3% en zone rurale et 11% pour les moins de 35 ans, contre 3% pour les plus de 55 ans). « La fracture territoriale est clairement consommée sur les nouvelles formes de mobilité », a affirmé Flavien Neuvy. Et d’ajouter : « cela reste marginal mais ces nouveaux usages montent en puissance. Comme le cas de la trottinette, ils peuvent s’imposer en un rien de temps dans nos habitudes de consommation ».



*réalisée auprès de 10 000 individus en France, en Europe et dans le monde, entre le 30 août et le 20 septembre 2019.