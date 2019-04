A Genève,, président de PSA, avait répété qu’il cherchait une alliance pour son groupe et avait notamment évoqué la piste de FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Tout en reconnaissant qu’ils étaient aussi à l’écoute d’une éventuelle association,et, respectivement président d’Exor et de FCA et directeur exécutif de FCA, avaient démenti le fait que des discussions avancées existent avec PSA. Les dossiers de Hyundai Kia et d’un grand constructeur chinois refaisaient surface et on évoquait même un intérêt exprimé par Renault.La rumeur PSA a cependant rebondi ce week-end, Bloomberg indiquant que les groupes avaient « engagé des discussions préliminaires pour développer une coopération autour d’une « super plateforme » dans le but de réduire leurs coûts d’investissements », notamment en Europe. Ces discussions préliminaires pourraient être officialisées d’ici la fin du premier semestre et le partenariat inclurait probablement un partage des investissements dans les véhicules électriques et pourrait s’étendre au-delà de ce sujet, précisent les sources citées par Bloomberg.Sous couvert d’anonymat, un expert souligne que « c’est le moment pour Fiat, qui a l’embarras du choix. Reste à savoir ce que John Elkann désire précisément, et il y a fort à parier qu’il veuille pleinement garder le contrôle de son groupe ».(avec agences)