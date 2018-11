Le constructeur américain Ford a annoncé la nomination de Steve Hood au poste de directeur des véhicules électrifiés, sur le périmètre européen. Steve Hood s’occupera plus particulièrement de la stratégie et du business modèle propres aux véhicules hybrides et électriques . La marque de Detroit annonce en effet qu’il s’agit de « redessiner les contours de notre business pour préparer l’avenir » avec l’avènement des voitures dites propres.Ford précise que la nomination de Steve Hood n’est qu’une première étape. Une équipe dédiée uniquement aux véhicules électrifiés va être mise en place « dans les semaines à venir » d’après le constructeur. Les modèles sont sur le point de sortir : la Mondeo hybride existe déjà, mais une autre version verra très prochainement le jour. L’an prochain,, tandis qu’un Transit hybride rechargeable sera mis à la route.Steve Hood a rejoint Ford en 1985. Sa dernière fonction en date était vice-président de Changan Ford (Asie) en charge des ventes et du marketing.