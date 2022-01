Malgré les difficultés rencontrées par le Mondial de l’Automobile, le Salon de Lyon, lui, se porte bien. Né en 1983, il connaît une véritable renaissance en 2015, qui passe notamment par une durée d’exposition réduite de 10 à 5 jours. La manifestation biennale aura lieu cette année du 26 au 30 septembre prochain, à Eurexpo. Et les organisateurs d’annoncer d’ores et déjà la présence confirmée de «90 % des marques représentatives du marché français».Pour situer les choses, l’édition 2017 aura déplacé quelque 62 000 visiteurs et permis la réalisation de 1 625 ventes durant sa période d’ouverture.Organisé comme les éditions précédentes par le groupe GL Events, le cru 2019 proposera un espace de 50 000 m2 et entend offrir aux exposants un « retour sur investissement rapide et concret ». Par ailleurs, pour la seconde fois, le point d’orgue du Salon sera le «dîner de gala des pilotes et des chefs», réunissant la communauté automobile lyonnaise, cette fois-ci patronné par l’association « Les Bonnes Fées », association d’intérêt général intervenant auprès de femmes isolées, démunies et atteintes de maladies. Le dîner en question, comme le précédent, permettant l’organisation d’une vente aux enchères permettant de collecter des fonds pour cette cause.