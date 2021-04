Sur fond d’affaireet de mauvais résultats annuels, Nissan vient d’orchestrer un important remaniement de conseil d'administration et tous les observateurs ont noté que ce dernier allait accueillir, numéro deux du groupe Renault, présidé par, déjà présent au conseil d’administration du groupe japonais, depuis le mois d’avril. Le symbole est important et on peut y voir une victoire diplomatique de Jean-Dominique Senard, car le top management de Nissan reprochait à Thierry Bolloré sa proximité avec Carlos Ghosn.Sous l'égide d’, certes contesté, Nissan va proposer aux actionnaires, au cours d'une assemblée générale programmée à la fin du mois de juin, une structure renouvelée et élargie à 11 administrateurs, dont sept issus de l'extérieur du groupe.Sur les recommandations d'un comité de gouvernance, Nissan a par ailleurs plus que doublé le nombre d'administrateurs externes, le portant à sept, afin d'améliorer la transparence, jugée très opaque sous l’ère Carlos Ghosn.Les deux anciens représentants de Renault,et, qui siégeaient de manière indépendante, quittent leur poste.Parmi les nouveaux venus, figurent, président de Nihon Michelin Tire et fin connaisseur du Japon, ou encore, président de Sony Interactive Entertainment., ancienne pilote de course qui a fait son entrée au conseil d'administration en 2018, a souligné devant la presse "la diversité" du nouveau conseil, avec la présence de deux femmes et de différentes nationalités. Des orientations très significatives au Japon, pays encore très conservateur.(avec AFP)