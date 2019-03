Les sites qui dévoilent l'envers des cartes de la pollution des véhicules ne cessent de se multiplier. Après le "carlabelling" français mis en place par l'Ademe, qui se contente de divulguer les mesures de pollution observées à l'homologation, après Equa Index , une initiative anglaise que la mairie de Paris avait promis de s'approprier voilà deux ans, après PSA et sa collaboration avec Transport & Environment , voici Greenncap.Greenncap, lancé par les mêmes acteurs qui dirigent EuroNCAP, LatinNCAP etc, vise à soumettre les véhicules à un protocole de tests serré quant à leurs émissions polluantes.. La mesure sur banc fait la part belle au WLTP. Les voitures sont donc contrôlées selon le même protocole qu'au moment de leur homologation, à quelques différences près :(il s'agirait de la moyenne annuelle en Europe), les phares sont allumés, la climatisation aussi, etc. Le cycle complet est réalisé plusieurs fois, à froid, à chaud, avec le véhicule en mode sport ou normal.Sur la route, le nouveau cycle d'homologation RDE constitue lui aussi la base du test, mais une fois encore avec quelques aménagements à la marge., celle liée à l'altitude aussi.Mais ce qui fait une immense différence avec un essai d'homologation est la manière de se procurer les véhicules.Greenncap dit louer les voitures, et avoue avoir un penchant pour celles qui ont "quelques milliers de kilomètres".Pour sa première fournée, Greenncap a testé 12 voitures : BMW i3, Hyundai Ioniq, VW up! GTI, Audi A7 TDI, etc. Soit des électriques, des essence et des diesels. Sans surprise, l'organisme qui se prononce sur la véritable pollution des véhicules a placé en tête de ce premier classement les deux voitures électriques, à savoir la BMW i3 et la Hyundai Ioniq.La plupart des véhicules thermiques essayés ont récolté la même observation de la part de Greenncap :Greenncap se préoccupe enfin de l'efficacité énergétique des voitures via une note sur 10. Les deux électriques ont obtenu les meilleures notes (8,5/10), suivies par la Volkswagen Golf 1,6 TDI (6,7/10).