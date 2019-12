Chaque année, le malus est un point de crispation. La discussion du projet de loi de finances 2020 ne déroge pas à la règle car outre l'habituel tour de vis donné au système, une deuxième grille de malus entrera en application à compter du 1er mars 2020.

Mais c'était sans compter sur le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Celui-ci souhaite désormais "déplafonner" le malus selon ses termes, c'est à dire faire en sorte que les véhicules qui émettent 173g et plus ne soient pas tous taxés de la même manière (12 500€ de pénalité).

Le ministre a d'ores et déjà fait ses calculs, puisque il a même annoncé que cet énième renchérissement permettrait de dégager 50 millions d'euros supplémentaires. Pour autant, Bercy ne souhaite pas trop divulguer ses documents de travail : "Pour tout ce qui est au-dessus de 173g, nous refaisons une courbe" explique le cabinet de M. Le Maire, "il y aura un nouveau plafond, à 20 000€. A priori, et c'est bien au conditionnel, celui-ci serait atteint à 185g".

Le ministère de l'Economie indique en outre que cet ajustement au malus passera par voie d'amendement en seconde lecture au projet de loi de finances 2020, mais que toute la question est de savoir qui, d'un parlementaire ou du gouvernement, le portera.

Un bonus au plafond de plus en plus bas

Le malus sera donc à coup sûr encore plus sévère que prévu l'an prochain, tandis que le bonus sera plus difficile à atteindre. La encore, il est question de "plafonner" les aides selon la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Emmanuelle Wargon. L'idée de l'exécutif est de cesser d'accorder des bonus pour des achats de véhicules certes électriques (Tesla notamment), mais terriblement chers et énergivores.

Tandis que la secrétaire d'Etat a fait savoir que la décision devrait être prise par décret, son cabinet assure désormais que "le ministère communiquera dans les prochains jours les modalités du bonus 2020."

Avant même que le détail de ces mesures soit connu, certains s'inquiètent. Chez Hyundai par exemple, il est "vrai que l'on se pose la question" du maintien de la i30 N (178g de CO2/km) au catalogue français en 2020. Une cinquantaine de sportives coréennes ont été vendues depuis le début de l'année.

Du côté du CNPA, c'est pour l'ensemble de la filière automobile que l'on se fait du souci : "Monsieur Le Maire a annoncé qu'une partie des recettes ainsi obtenues (ndlr, environ 50 millions d'euros) serait destinée à soutenir la filière automobile en amont. Mais quid des vendeurs, des concessionnaires, bref, des services de l'automobile ? Eux aussi sont touchés par la transition écologique" explique le syndicat professionnel.

Et de dénoncer "la surenchère de fiscalité", une surenchère d'autant moins justifiable à ses yeux qu'à compter de 2020, les recettes du malus iront directement alimenter les caisses de l'Etat et non un compte d'affectation spécial : "Il serait bon que les recettes soient fléchées, qu'elles alimentent réellement la prime à la conversion..."

Un constat effectué aussi par le sénateur Albéric de Montgolfier, qui regrette "la fin du lien direct" entre malus et alimentation des caisses destinées à payer les bonus et autres primes à la conversion.