Le Centre Européen de la Consommation (CEC) a lancé une campagne d'information sur la fraude au kilométrage, qui a été relayée par L'Automobile Club Association (ACA) et Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (Adac), qui représentent deux des pays les plus concernés par cette pratique.

Un dommage à 6 milliards d'euros en Allemagne

Le trafic de compteur kilométrique est particulièrement répandu en Allemagne, où près d'un véhicule sur trois concerné. Le dommage causé est estimé à près de 6 milliards d'euros par an, d'après l'ADAC. En France, le problème ne concernait qu'un véhicule sur dix selon la Fédération internationale automobile. Cette pratique est considérée comme une infraction pénale en Allemagne et en France. A l'échelle européenne, les ventes de véhicules d'occasion avec un compteur kilométrique manipulé représenteraient entre 30 % et 50 % des ventes transfrontalières.

3 000 euros de gain

« Il suffit de quelques minutes pour manipuler le compteur d'un véhicule à l'aide d'un petit boîtier électronique que l'on trouve facilement sur Internet. Résultat : une valeur décuplée en une trentaine de secondes et une voiture vendue en moyenne 3 000 euros plus chère. Ce type de fraude est évidemment interdit mais pourtant répandu en Europe, notamment outre-Rhin », informent les deux associations.

Si l’ACA et l’Adac reconnaissent qu’il « est techniquement très compliqué de vérifier ou de prouver que le compteur kilométrique a été trafiqué par le vendeur », elles cherchent à sensibiliser les automobilistes via la publication de fiches conseils et d'études, destinées « à minimiser les risques et indiquer les bons réflexes avant et après l'achat ».