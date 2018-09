La Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt le 4 septembre relatif à une affaire d'accident routier au Portugal : "La conclusion d'un contrat d'assurance responsabilité civile automobile est obligatoire lorsque le véhicule est toujours immatriculé dans un Etat membre et est apte à circuler," a fait savoir la Cour depuis le Luxembourg.Les juges ont en effet estimé qu'un engin "qui n'a pas été retiré régulièrement de la circulation est qui est apte à circuler répond à la notion de véhicule". Or, tout véhicule, selon la directive 72/166/CEE, "relève de l'obligation d'assurance".La lutte contre les véhicules dénués d'assurance se verra d'ailleurs renforcée au 1er janvier prochain en France. A cette date sera mis en place un fichier des assurés : "Constitué par l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), cefichier contient les informations relatives aux contrats souscrits par les assurés : l’immatriculation du véhicule, le nom de l’assureur et le numéro du contrat avec sa période de validité" a fait savoir le ministère de l'Intérieur durant l'été.. Le ministère promet aussi qu'à terme, les lecteurs automatiques de plaques (Lapi) seront capables de détecter les véhicules non-assurés.