Pour toucher un public « plus jeune, connecté et friand de nouvelles technologies », Fiat a fait confiance à Virtuo, société créatrice d’un service de location de courte durée dématérialisé. Dans un accord commercial, le constructeur a livré 150 nouvelles Fiat 500 X à cette start-up : ces petits crossovers seront déployés et accessibles à partir du 11 juillet 2019 dans 11 villes de France, dont Paris, via l’application Virtuo. Rappelons que le loueur ne dispose d’aucune agence et que sa flotte de 2 500 véhicules est disponible 24h/24.

« Nous sommes heureux que Virtuo nous ait retenus pour la diversification de leur offre de véhicules. La Fiat 500X offre un contenu technologique tout à fait en adéquation avec la clientèle de Virtuo qui est adepte de services technologiques. C’est un partenariat qui nous permet de développer notre expérience dans les nouveaux services de mobilité », a souligné Hervé Pizay, directeur des ventes entreprises.

De son côté, la start-up diversifie son offre dans le but d’élargir sa clientèle : la location d’une Fiat 500 X débutera à 29 euros pour 10 jours.

« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur la confiance d'un constructeur comme FCA. Notre concept de location de voiture 100% dématérialisée attire toute une nouvelle génération d'utilisateurs. La Fiat 500X est une voiture parfaitement adaptée pour des besoins loisir et business : en plus d'être une voiture super branchée, qui embarque toutes les dernières technologies, c'est une parfaite routière, à l'aise en ville comme sur les routes de campagne », a précisé Thibault Chassagne, cofondateur de Virtuo.

