Reprise en main

Les différentes règles de conduite d’un véhicule se décident au niveau mondial, sous l’égide de l’Organisation des nations unies (ONU). Afin de s’assurer que tous les véhicules proposent les mêmes systèmes d’aide à la conduite,, les Nations unies édictent des normes qui s’appliquent ensuite dans tous les pays. Le 25 juin 2020, une « première norme internationale contraignante sur l'automatisation des véhicules dite de "niveau 3" » a été décidée., selon l’autorité basée à Genève.Cette norme concerne donc les systèmes de maintien dans la trajectoire, que l’ONU appelle « ALKS ». Ces derniers vont devoir fonctionner de la manière suivante : « Les ALKS peuvent être activés sous certaines conditions sur les routes où les piétons et les cyclistes sont interdits et qui, du fait de leur conception, sont équipées d'une séparation physique entre les deux sens de circulation. Dans sa forme actuelle, le règlement limite la vitesse de fonctionnement des systèmes ALKS à un maximum de» explique l’ONU.Mais plus que le système d’aide à la conduite en lui-même, l’intérêt et la difficulté de cette norme tient au: « Le règlement fixe également des exigences sur la manière dont la conduite doit être restituée par le système au conducteur en toute sécurité, y compris la possibilité pour le véhicule de s'arrêter si le conducteur ne répond pas de manière appropriée".Ainsi, le système devra aussi se préoccuper du conducteur : « Le règlement prévoit l'obligation pour les constructeurs automobiles d'introduire des systèmes de reconnaissance de la disponibilité des conducteurs. Ces systèmes contrôlent à la fois la présence du conducteur (sur le siège conducteur, ceinture de sécurité bouclée) et sa disponibilité à reprendre le contrôle du véhicule » détaille l’ONU. La « disponibilité » de la personne au volant sera évaluée, de ses mouvements de tête ou du corps, etc.Toutes les activations-désactivations et autres évènements liés aux systèmes de maintien dans la trajectoire devront enfin être consignés dans une boite noire « appelée système de stockage des données pour la conduite automatisée (DSSAD) » précise encore l’ONU.L’Allemagne et le Japon ont été les deux pays moteurs dans l’écriture de ce règlement. Si, ce ne sera pas le cas de toutes les nations. Un détail qui n’a pas échappé au député Damien Adam, qui a posé une question écrite au secrétaire d’Etat aux Transports lui demandant « à quelle date ces règles devraient être effectives en France ».A lire : vers une autonomisation renforcée des Mercedes-Benz dès 2024